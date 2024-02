Barca bei ter-Stegen-Comeback nur remis - Sorgen um Morata

Fußball-Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen hat eine enttäuschende und turbulente Rückkehr ins Tor des FC Barcelona erlebt. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Xavi Hernandez kam am Sonntag nicht über ein 3:3 (1:1) gegen den Tabellenvorletzten FC Granada hinaus und verlor im einseitigen Meisterrennen zwei weitere Punkte auf den enteilten Erzrivalen Real Madrid.

Die Madrilenen, die am Samstag vor allem dank des früheren Bundesliga-Stars Jude Bellingham Verfolger FC Girona 4:0 (2:0) bezwungen hatten, liegen nun zehn Punkte vor den Katalanen auf Kurs 36. Titel. Lamine Yamal (14./81.) sowie Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (63.), der auf Vorlage von Ilkay Gündogan traf, sicherten Barca in einer wilden Partie am Sonntagabend zumindest einen Punkt.