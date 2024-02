Premier League winkt Ratcliffes Einstieg bei United durch

Der britische Milliardär Jim Ratcliffe hat von der Premier League grünes Licht für den Kauf der 25-prozentigen Anteilsbeteiligung an Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United erhalten. Das teilte die Liga am Dienstag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Um den Kauf endgültig abzuschließen, benötigen Ratcliffe und die Red Devils noch die Genehmigung des englischen Fußballverbands FA.

„Sir Jim Ratcliffes Erwerb von 25 Prozent des Manchester United FC und weitere Investitionen in Höhe von 300 Millionen Dollar in den Klub wurden vom Vorstand der Premier League nach Abschluss des Tests der Eigentümer und Direktoren genehmigt“, hieß es in der Mitteilung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Übernahme durch Ratcliffe, der künftig die Kontrolle über den Fußballbetrieb erlangen wird, soll laut des 71-Jährigen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.

ManUnited: Ratcliffe soll schon am neuen Kader feilen

Manchester hatte den Deal nach langen Verhandlungen an Heiligabend bekannt gegeben. 1,02 Milliarden Pfund (rund 1,2 Milliarden Euro) ließ sich Ratcliffe, Chef des Chemieunternehmens Ineos, die Anteile kosten.

Medienberichten zufolge soll Ratcliffe schon am Kader der kommenden Saison feilen. Auch Investitionen ins altehrwürdige Old Trafford sind geplant. Zuletzt gab es auch Gerüchte, nachdem der Milliardär ein neues Stadion bauen lassen will.