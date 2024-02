Ronaldo verpasst Messi-Showdown

Grund dafür ist der Ausfall von Ronaldo für das Testspiel gegen Inter Miami am Donnerstagabend (19.00 Uhr MEZ), wie Al-Nassr-Trainer Luis Castro am Vortag ankündigte.

„Wir werden Ronaldo gegen Messi nicht sehen. Cristiano ist in der Endphase seiner Reha, bevor er wieder zum Team stößt“, erklärte der Coach bei einer Pressekonferenz. „Wir gehen davon aus, dass er in den kommenden Tagen wieder mit dem Team arbeiten wird. Beim Spiel wird er nicht mit dabei sein.“

Kein Duell mit Messi: Verletzung bremst Ronaldo aus

Berichten zufolge laborierte Ronaldo zuletzt an einer Wadenverletzung. Vor gut einer Woche hatte Al-Nassr seine Testspiele am 24. und 28. Januar in China kurzfristig abgesagt. Der Klub aus Saudi-Arabien gab in einem Statement „Gründe, die außerhalb der Kontrolle des Klubs liegen“, für die Absagen an.