Traumstart! Messi glänzt bei Saisonauftakt

Traumstart für den achtmaligen Weltfußballer: Lionel Messi hat mit Inter Miami einen perfekten Auftakt in die MLS -Saison hingelegt. Der argentinische Weltmeister war beim 2:0 (1:0) über Real Salt Lake an beiden Treffern beteiligt und zerstreute mit seinem Einsatz über die volle Distanz alle Zweifel über seine Fitness.

Das 1:0 durch Robert Taylor bereitete Messi in der 39. Minute vor, das 2:0 durch Diego Gomez (83.) leitete er mit einem Zuspiel auf Luis Suarez ein. „Er wirkte locker, gut und zeigte viel Tempo“, sagte Trainer Gerardo Martino über Messi, der in der Mitte der vergangenen Saison zu Miami gewechselt war und viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Messi, dessen Showspiel-Verzicht in China zuletzt für ein Politikum gesorgt hatte, schrieb bei Instagram: „Wir starten mit einem Sieg!!“