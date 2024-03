Barca-Sieg trotz Gündogan-Fauxpas

Der FC Barcelona hat seine Erfolgsserie fortgesetzt, liegt im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft aber immer noch deutlich hinter dem Erzrivalen Real Madrid zurück. Die Katalanen besiegten am Freitag Real Mallorca mit 1:0 (0:0) und schoben sich nach dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage auf den zweiten Tabellenplatz - allerdings fünf Punkte hinter den Königlichen, die am Sonntag (18.30 Uhr) den Abstiegskandidaten Celta Vigo empfangen.