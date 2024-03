Bei Real-Sieg: Güler fast mit Wahnsinns-Tor - Vinicius brilliert

In der Nachspielzeit zog der Türke von der Mittellinie ab und überraschte damit Osasuna-Torwart Sergio Herrera. Dieser hatte jedoch Glück, denn der Ball ging nur an die Latte und ging nicht ins Tor. „Das ist ein Tor für uns, das spielt keine Rolle. Es fühlt sich wirklich an, als hätte er ein Tor geschossen, nur wenige Spieler können versuchen, diesen magischen Schuss zu sehen“, sagte darauf angesprochen sein Trainer Carlo Ancelotti.