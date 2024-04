FC Bayern: Trainer-Kandidat stellt Bedingungen für seine Zukunft

Der vielfach umworbene Roberto De Zerbi hat seine Zukunft als Teammanager des englischen Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion an klare Bedingungen geknüpft. „Das Wichtigste ist: Was ist das Ziel? Wofür spielen wir?“, sagte der Italiener nach der 1:2-Niederlage beim FC Liverpool am Sonntag.