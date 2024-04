Seit 26 Jahren! Ex-Bayern-Star mit unglaublicher Serie

Roque Santa Cruz: Ein Märchen ohne Ende

Dabei hatte er doch längst Schluss machen wollen, 2016 schon, als er in seine Heimat zurückkehrte. Santa Cruz hatte damals eine lange wie bewegte Reise um die Fußballwelt hinter sich. Er war 17, als er den Schritt von Paraguay nach Deutschland wagte, zu Bayern München . 51 Tore in 238 Pflichtspielen schoss er zwischen 1999 und 2007 für den Rekordmeister - obwohl häufig als Edeljoker eingesetzt.

Hinzu kommt, dass seine Verletzungsprobleme nachgelassen haben. In seiner Münchner Zeit galt er als anfällig: Außenband, Sprunggelenk, Meniskus, Kreuzband. Mit 42 scheint Santa Cruz unkaputtbar. Seit seiner Rückkehr in die Heimat gewann er achtmal die Meisterschaft, die in Paraguay halbjährlich ausgespielt wird, dreimal wurde er Torschützenkönig. Seit 2022 stürmt er für Club Libertad. Und wann ist nun wirklich Schluss? Das will Santa Cruz spontan entscheiden.