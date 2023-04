Ein hollywoodreifes Fußball-Märchen! Reynolds & Co nach Aufstieg von Wrexham in Ekstase

Wahnsinnssaison der zwei fußballverrückten Millionäre

2021 übernahmen die Schauspieler Reynolds (46) und Rob McElhenney (46) den Klub, nur zwei Jahre später hat Wrexham die Rückkehr in den englischen Profifußball nach 15 Jahren geschafft. Dank einer Wahnsinnssaison mit 110 Punkten und nur drei Niederlagen in 45 Spielen.

Freudentränen beim Deadpool-Star

„Ich weiß nicht, ob ich schon verarbeiten kann, was heute passiert ist. Mir geht immer wieder durch den Kopf, wie Leute fragten: ‚Wieso Wrexham?‘. Genau DAS, was gerade hier passiert, ist der Grund“, sagte Reynolds.

„Champagner, Bier und Gras“ - Die Aufstiegsfeier hat es in sich

„Aus dieser Liga zu kommen, ist so schwierig. Aber von jetzt an können wir hoffentlich aufblühen und anfangen, die Ligen hochzuklettern“, sagte der Routinier.

Königliche Glückwünsche für Wrexham

Das Thronfolgepaar Prinzessin Kate und Prinz William sendeten via Twitter königliche Glückwünsche an die Hollywood-Bosse und den Verein „mit so einer erstaunlichen Geschichte, der sich auf eine aufregende Zukunft in der Football League“ freuen kann.