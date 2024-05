Schon im vorletzten Spiel: Klopp und LFC-Fans emotional

Die Anhänger huldigten Klopp ohne Kompromisse, auch wenn sein Team bei Aston Villa am Montag in der Premier League nur ein 3:3 (2:1) geholt hatte. Beim letzten Abschied vom Auswärtsblock der Reds schien er jeden Moment zu genießen - am Sonntag endet seine Zeit als Teammanager an der legendären Anfield Road in Liverpool.

Schon jetzt feierten die Fans ihren Trainer und sangen während der ersten Halbzeit den Beatles-Hit "I feel fine" - umgedichtet auf Klopp. "I'm so glad he delivered what he said. Jürgen said to me, we'll win the Premier League." Übersetzt: "Ich bin so froh, dass er hält, was er versprochen hat. Jürgen sagte mir, dass wir die Premier League gewinnen."