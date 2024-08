Irrer Hype um Ex-Bayern-Star

Bayern München , Inter Mailand, Stoke City, FC Liverpool, Olympique Lyon und Chicago Fire. Xherdan Shaqiri hat neben seiner erfolgreichen Karriere in der Nationalmannschaft bereits einige namhafte Stationen im internationalen Profifußball durchlaufen.

Unter tosendem Applaus präsentierte sich Shaqiri am Montagabend erstmals auf dem Balkon des Geschäftsgebäudes des FC Basel. „Hallo zusammen, Hallo Basel“, waren die ersten Worte des 32-Jährigen, ehe er ankündigte: „Ich will Basel zurück zu glorreichen Zeiten führen. Damit Basel wieder dahin kommt, wo wir hingehören.“

Shaqiri soll Durststrecke nach Titeln beenden

Zumal: In den vergangenen Jahren musste der Klub mit den zweitmeisten Meisterschaften der Schweiz (20) eine ungewohnte Durststrecke hinnehmen. Letztmals 2019 konnte Basel einen Titel der Vereinshistorie hinzufügen und landete in den jüngsten beiden Spielzeiten nur auf Rang drei und fünf der heimischen Liga. Zur Erinnerung: Zwischen 2009 und 2017 hatte der Klub noch acht Meistertitel in Serie eingefahren.