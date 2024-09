Toptalente: DFB-Nachwuchs hinkt weit hinterher

Der Heidenheimer Paul Wanner ist das einzige Deutsche in einer Liste der Top-Teenager. Das zumindest wird in einer Studie von Schweizer Fußball-Analysten behauptet.

Der deutsche Fußball kämpft trotz sporadischer Erfolge im Nachwuchsbereich seit Jahren international um Anschluss, Trainer wie Manager beklagen einen riesigen Mangel an Talenten. Dass es mit dem deutschen Nachwuchs nicht so weit her ist, belegt jetzt auch eine Studie der Fußball-Analysten des Schweizer International Centre for Sports Studies.