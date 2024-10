“Ein Tag, den ich nie vergessen werde!“ Dieses Real-Juwel blüht jetzt auf

Die große Bühne und die mediale Aufmerksamkeit gehörten beim 6:0 Argentiniens gegen Bolivien wieder mal nur einem: Lionel Messi . In der WM-Qualifikation legte der Superstar einen spektakulären Gala-Auftritt hin, schoss drei Tore und legte zwei weitere auf. Doch im Schatten des 37-Jährigen erntete auch noch ein anderer viel Lob. Einer, dessen Name bislang weit weniger bekannt ist.

„Ein Tag, den ich nie vergessen werde“

Pablo Paz, der nicht wie sein Sohn nicht im offensiven Mittelfeld, sondern als Verteidiger zu Hause war, war früher ebenfalls Mitglied der argentinischen Nationalmannschaft an, bestritt 14 Länderspiele und durfte 1998 an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Grund, warum sich Nico Paz seit jeher zur „Albiceleste“ hingezogen fühlte.

Paz hätte auch für Spanien spielen können

Im Gegensatz zu seinem Vater hat Nico Paz allerdings nie selbst in Südamerika gespielt. Er begann als Sechsjähriger auf den Kanaren bei Atlético San Juan und wechselte im Alter von zehn Jahren weiter zum größeren Club Teneriffa - wohin es einst auch Pablo Paz verschlagen hatte, als dieser im Laufe seiner Karriere nach Europa kam. Bei Nico dauerte es gerade einmal Jahre, bis Real Madrid auf ihn aufmerksam wurde und ihn in die Jugendabteilung holte.

Paz lernte von Kroos und Modric

Auch bei den Königlichen wusste Paz rasch zu überzeugen. Erst im Nachwuchs, dann bei Real Madrid Castilla in Spaniens 3. Liga, dem Reserveteam des Vereins. Und das so sehr, dass ihn Carlo Ancelotti vor der Saison 2023/24 in den Profikader berief, als es während der Vorbereitung in die USA ging.