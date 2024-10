Arrogant? Klopp zu Kritik an Red Bull: "Das nehme ich mir schon raus!"

Jetzt spricht Jürgen Klopp! Der 57-Jährige hat sich im Podcast Einfach mal Luppen von Toni und Felix Kroos zu seinem neuen Engagement als Head of Soccer bei Red Bull geäußert. Er rechtfertigte die Aufgabe, für die er bei vielen Fans stark in der Kritik steht.

Klopp: Kritik? „Keine Riesen-Relevanz für mich“

„Ich muss meinen eigenen Weg gehen“

Klopp stellte klar, dass seine einzige tatsächliche Option ein Nationaltrainerposten gewesen wäre: „Aber ich möchte kein Trainer mehr sein. Was soll ich denn machen? Ich will weiterarbeiten. Wenn man sein Leben danach ausrichtet, es allen recht machen zu wollen, dann wird man schnell feststellen, dass man praktisch jeden Tag scheitert. Und das habe ich nie vorgehabt. Aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Das ist jetzt auch der Fall gewesen.“

Der 57-Jährige führte weiter aus: „Dann kam die Geschichte Red Bull aufs Tableau. Und das ist für mich überragend. Ich kann nicht wahnsinnig viel, aber von Fußball verstehe ich ein bisschen was.“ Daraufhin erklärte er seine neue Aufgabe: „Im Grunde bin ich ein Berater. Jemand, der in verschiedensten Situationen hoffentlich Ruhe reinbringen kann und in anderen Situationen die Dinge richtig einschätzt und mit den Trainern zusammenarbeiten möchte.“

Das ist Klopps neue Aufgabe

Gleichzeitig stellte Klopp klar, dass er den Trainern nicht hineinreden werde, sondern als eine Art Partner diene: „Ich möchte nur unterstützen, nicht reinquatschen, weil ich auch weiß, wie doof das ist. Sondern meine Erfahrung weitergeben und in dem Bereich bleiben, in dem ich mich am besten auskenne.“

Er hob zugleich hervor, dass das „coole“ an seinem neuen Job sei, ihn selbst entwickeln zu können und es an ihm läge, was er daraus mache. „Aber: ich möchte helfen – vor allem den Trainern. Und wenn es geht auch den Sportdirektoren. Aber nicht reinreden. Am Ende wird irgendeine Entscheidung getroffen werden müssen – da werde ich vielleicht manchmal dabei sein und manchmal auch nicht“, betonte Klopp.