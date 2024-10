"War ganz schön sauer": Sepp Maier erinnert sich an Szene mit Neeskens

Maier über Neeskens: „Musste ihn ordentlich zusammenfalten“

Der 80-Jährige erinnert sich an einen Zusammenstoß mit Neeskens in der Schlussphase des WM-Finals von München. Der Niederländer hatte im Strafraum einen langen Ball erreichen wollen, doch Maier kam ihm zuvor, fischte den Ball rechtzeitig weg. Dabei knallten die beiden zusammen, Maier schimpfte anschließend auf Neeskens ein.

„Da war ich ganz schön sauer, weil Neeskens wie ein Irrer in mich reingerannt kam - mit gestrecktem Bein. Ich dachte: ‚Was ist denn jetzt los?‘ Zum Glück ging alles gut aus und keiner von uns wurde schwer verletzt. Aber in der Situation musste ich ihn ordentlich zusammenfalten“, sagte Maier über Neeskens, der die Niederlande bereits in der 2. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung gebracht hatte.