Warum Tuchel nicht sofort beginnt - das steckt dahinter

Seit Mittwoch steht fest: Thomas Tuchel wird neuer Trainer des englischen Nationalteams - fängt aber nicht sofort an. In den beiden ausstehenden Nations-League-Spielen im November in Griechenland und gegen Irland wird Interimstrainer Lee Carsley die „Three Lions“ noch einmal betreuen. Erst danach kehrt er zur U21 zurück.

Warum das Ganze? Mark Bullingham, Boss des englischen Verbandes FA, klärte auf einer Pressekonferenz auf. „Als wir zuerst mit ihm gesprochen haben, hatten wir unseren Zeitrahmen und er hatte seinen. Das hat dann so zusammengepasst. Wir wollten uns auf die WM konzentrieren. Daher machte es für uns am meisten Sinn, am 1. Januar 2025 zu starten. Und so machen wir das“, sagte er.