Tuchel kann es allen beweisen - SPORT1-Kommentar

Für Thomas Tuchel ist der Job als englischer Nationaltrainer eine Chance, es allen Zweiflern hierzulande zu zeigen. Zugleich ist Tuchels Ernennung durch die FA eine Anerkennung für Deutschland - nicht unbedingt für den FC Bayern. Ein SPORT1-Kommentar von Robin Wigger, Head of Newsroom.

Interimstrainer Lee Carsley hatte einen „Weltklasse-Trainer“ für England gefordert - und den hat die Football Association (FA) nun bekommen: Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft, als Nachfolger von Gareth Southgate, der die Three Lions zwar bei zwei Europameisterschaften in Folge ins Finale führte, aufgrund der Spielweise aber immer wieder in der Kritik stand und nach der EM im Sommer zurücktrat.