Als sich Pelé unsterblich machte!

Als Pelé auf sein 1000. Tor zusteuert, kommen ihm die Latte, ein Eigentor und die Nervosität in die Quere. Als es dann passiert, flippt ganz Brasilien aus.

Beinahe wäre die Partie, in der Pelé eine Fußballnation in Ekstase versetzte, im Regen ertränkt worden. Es war der Abend des 19. November 1969, als es in Rio de Janeiro zu einem heftigen Wolkenbruch kam. Die Tropfen prasselten auf die Betonwände des Maracana ein.