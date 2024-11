Ex-United-Coach: Ronaldo-Deal war falsch

Drei Jahre nach seinem Aus bei Manchester United spricht Ole Gunnar Solskjaer sein Schweigen über seine Zeit in England - und verrät, warum die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo falsch war.

Ole Gunnar Solskjaer trat seit seinem Aus bei Manchester United im August 2021 selten in der Öffentlichkeit auf. Im norwegischen Podcast „ NRK “ berichtet er erstmals ausführlich über seine Zeit beim englischen Rekordmeister, den Ronaldo-Transfer und seine weiteren Ziele als Trainer.

„Eine falsche Entscheidung“

Solskjaer genoss seine Zeit in Manchester - mit einer Entscheidung ist er aber bis heute nicht einverstanden: Die Rückholaktion Cristiano Ronaldos von Juventus zu den Red Devils. Mit seinem damaligen Co-Trainer, Kieran McKenna, habe er damals zahlreiche Auftritte Ronaldos bei Juventus Turin analysiert. Obwohl das Fazit der beiden Trainer nicht durchwegs positiv ausfiel, entschieden sich die Verantwortlichen Uniteds für einen Transfer.

Manchester United unter Solskjaer

Solskjaers Zeit in Manchester war von Höhen und Tiefen geprägt. Der 51-Jährige habe seine Zeit in England durchaus genossen und blickt deshalb positiv auf das Erlebte zurück. „Ich bin stolz auf das, was ich getan habe. Ich muss es sagen, ich denke, es war sehr gut. Und wir waren auf dem Weg zu etwas sehr Gutem.“