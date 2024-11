SPORT1 25.11.2024 • 18:33 Uhr Jens Lehmann hat eine neue Aufgabe und wird Teammanager bei der Baller League. Die Kleinfeldliga expandiert im nächsten Jahr auch in die USA und nach Großbritannien.

Neue Aufgabe für Jens Lehmann! Wie die Baller League am Montag bekanntgab, wird die Kleinfeldliga nach zwei erfolgreichen Saisons in Deutschland im kommenden Jahr auch in den USA und in Großbritannien ausgetragen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit dabei ist dann auch Jens Lehmann, der neben Fußball-Legenden wie Luis Figo, John Terry oder auch Gary Lineker Teammanager in Großbritannien wird. Der brasilianische Fußball-Star Ronaldinho wird in den USA ein Team anführen. Als Präsidenten werden die Entertainer KSI (Großbritannien) und iShowSpeed (USA) tätig sein.

„Stehen erst am Anfang“

„Wir freuen uns sehr, nun auch in UK und in den USA die neue Ära des Fußballs einzuläuten“, äußerte sich CEO Felix Starck in einer offiziellen Pressemitteilung. „Mit dem Launch in diesen beiden Ländern unterstreichen wir nochmals die Langfristigkeit unseres Vorhabens. Wir stehen gerade erst am Anfang und haben noch viel vor – auch in Deutschland“, sagte er weiter.

Auch die Präsidenten freuen sich bereits auf den Startschuss der Liga: „Die Zukunft des Fußballs beginnt jetzt! Mit der Baller League heben wir den Fußball auf die nächste Stufe und verändern buchstäblich das Spiel“, berichtete iShowSpeed. So ginge es etwa nicht darum, die Regeln zu brechen, sondern diese für die nächste Fan-Generation neu zu schreiben. „Als Präsident der Baller League US kann ich es kaum erwarten, den Hype, die Energie und die Action auf die Spieler und Fans gleichermaßen zu übertragen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Ebenso erfreut zeigte sich KSI, Liga-Präsident in Großbritannien: „Ich setze große Hoffnungen in das, was diese Liga dem Sport bringen kann. Wir bringen einen anderen Stil in den Fußball, eine andere Energie als sonst und ein anderes Niveau an Unterhaltung in den Sport. Es stehen uns allen sehr aufregende Zeiten bevor!“

Viele Stars mit dabei in der Liga

Mit der Ankündigung des Liga-Starts wurden bereits einige bekannte Namen verkündet, die am Projekt teilnehmen werden.