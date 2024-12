Der Sohn einer DFB-Legende ist endlich angekommen

Nach zahlreichen Stationen scheint Jonathan Klinsmann nun den richtigen Verein für sich gefunden zu haben. In der italienischen Serie B avanciert der Torhüter zur neuen Nummer eins beim FC Cesena.

Als Sprössling eines Welt- und Europameisters ist es für Jonathan Klinsmann nicht ganz so einfach, auf seine eigene Leistung aufmerksam zu machen. Dennoch startet der Sohn des ehemaligen Weltklasse-Stürmers Jürgen Klinsmann beim Serie-B-Aufsteiger Cesena FC gerade so richtig durch.

Klinsmann startet richtig durch

Der in München geborene US-Amerikaner, der bereits bei Hertha BSC unter Vertrag stand, landete eher zufällig bei seinem aktuellen Arbeitgeber , wo er seit Ende Oktober die Nummer eins zwischen den Pfosten ist.

„Der Besitzer (von Cesena FC; Anm. d. Red. ) lebt in Kalifornien und mein Vater, der zugleich mein Berater ist, hat ihn über einen Freund getroffen. Er wurde gefragt, ob ich interessiert daran wäre, nach Cesena zu kommen. Wir sagten, dass die Türen offen seien und wir darüber sprechen können. Natürlich haben wir uns die Mannschaft und die Situation mit der dritten Liga angeschaut“, erzählte Klinsmann in Gespräch mit transfermarkt.de .

Zum Zeitpunkt seines Wechsels in die Emilia-Romagna stand Cesena noch in der Serie C, der dritthöchsten Liga Italiens.