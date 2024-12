Turbulente Weihnachten in Lissabon: Waren Amorims Fußstapfen zu groß?

Mit elf Siegen aus elf Ligaspielen startete Sporting Lissabon in die neue Saison. Dazu schoss der Klub in aus der portugiesischen Hauptstadt in den ersten elf Spielen 39 Tore, kassierte nur fünf Tore und spielte in sieben Ligaspielen in Folge zu null. Und auch in allen anderen Wettbewerben konnte der Klub überzeugen und schlug sogar Manchester City in der Champions League mit 4:1. Doch am 11. November endete die Amtszeit von Trainer Ruben Amorim und damit auch die Erfolgssträhne aus den ersten Spielen.