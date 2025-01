Der schlechteste Tabellenführer Europas

SPORT1 29.01.2025 • 10:39 Uhr Besonderheit in der Schweiz: Tabellenführer Lugano hat nach 20 Spielen lediglich 35 Punkte gesammelt. An der Spitze ist es enger denn je.

Diese Tabelle hat es in sich: Nach 20 Spieltagen steht der FC Lugano mit mickrigen 35 Punkten an der Tabellenspitze. Bis Platz sieben sind es nur sechs Punkte Unterschied.

Es ist ein Symbolbild der bisherigen Saison. Lugano setzte sich am vergangenen Wochenende nach 0:2-Rückstand gegen Schlusslicht Winterthur denkbar knapp mit 3:2 durch. Damit holte Lugano wettbewerbsübergreifend den ersten Dreier in den letzten vier Spielen. Was in anderen europäischen Ligen nach einer Krise klingt, ist hier die Bilanz des Tabellenführers.

Im Durchschnitt holen die Tessiner 1,75 Punkte pro Spiel. Zum Vergleich: In der letzten Bundesliga-Saison hätte Lugano nach 20 Spieltagen mit 35 Punkten lediglich auf Platz fünf gestanden.

Young Boys Bern und FC Basel enttäuschen

Ein Grund für die Ausgeglichenheit der Schweizer Super League sind in diesem Jahr vor allem die schlechten Leistungen der eigentlichen Top-Teams der Liga, der Young Boys Bern und des FC Basel.

In der Liga dümpeln die Young Boys nur auf Platz neun herum und liegen so deutlich hinter der Spitzengruppe. In der Fünfjahrestabelle der UEFA liegt der Meister als bester Vertreter der Schweiz auf Rang 60.

Das war nicht immer so. Immerhin stand mit Dauermeister Basel zwischen 2012 und 2018 immer ein Schweizer Klub in den Top 20 dieser Rangliste. Die Basler sind auf Rang 63 abgestürzt. Nach einem jahrelangen Umbruch geht es für Basel nun wieder bergauf. Sie stehen nur einen Punkt hinter Lugano auf Rang zwei. Dazu stellen sie die mit Abstand beste Offensive der Liga.

Schweiz hinkt international hinterher

Im internationalen Vergleich belegt die Schweiz in den europäischen Wettbewerben nur Rang 19 - und liegt damit hinter Ländern wie Zypern, Schweden oder Tschechien. Lediglich Tabellenführer Lugano repräsentiert die Schweiz in der Conference League passabel. Die Tessiner sind aktuell auf Kurs Achtelfinale.

Die Ausgeglichenheit der Liga kann aber auch positiv gesehen werden. Immerhin haben bis zu sieben Teams immer noch realistische Chancen auf den Meistertitel. Darunter sind auch kleinere Vereine wie der FC Lausanne, Servette FC oder der FC Luzern.

