Alaba legt im ÖFB-Zoff nach: "Keine Ahnung von Fußball"

Alaba kontert: „Keine Ahnung von Fußball“

Gartner hatte vergangene Woche Rangnick attackiert. „Nüchtern betrachtet sind wir mit Rangnick nicht weiter als unter Foda. Seine Spielweise ist ausrechenbar. Mir fehlen die Tore und die Ergebnisse. Ich erwarte mir vom Teamchef neue Ideen“, sagte Gartner dem Magazin profil . In dem Bericht griff auch ÖFB-Präsident Wolfgang Bartosch den Coach an: „Rangnick ist sehr schwierig.“

Alaba verteidigt Rangnick

Der profil -Bericht hatte hohe Wellen geschlagen. Neben der Kritik am ÖFB-Teamchef ging es dabei auch um Spekulationen über einen Wechsel Rangnicks in die Führungsetage des FC Bayern München. Vergangene Woche wurde Rangnick zudem in einem Bericht der Sport Bild beim BVB ins Spiel gebracht .

Rangnick hatte mit Österreich in der Nations League den Aufstieg in die Liga A verpasst. Die ÖFB-Auswahl scheiterte in den Playoffs an Serbien.