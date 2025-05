Nike-Deal? "Die sind verdammt verrückt"

Alf-Inge „Alfie“ Haaland und Egil Östenstad haben umfassende Einblicke in die Arbeit des „Team Haaland“ gewährt. Die beiden Schlüsselfiguren hinter dem Erfolg von Fußballstar Erling Haaland präsentierten ihre Geschäftsstrategien jüngst bei einer Fußballkonferenz unter dem Titel „Vom Start-up zur globalen Marke“ im Ullevaal-Stadion in Oslo vor hochrangigen Persönlichkeiten des norwegischen Fußballs.

In einer überraschend offenen Präsentation teilte Alf-Inge Haaland bisher unbekannte Details über die Verhandlungen mit Nike. „Wir haben Erling mit genau diesem Vertrag ziemlich lange auf die Folter gespannt“, gestand der Vater des norwegischen Nationalspielers. „Wir waren zwei, drei Jahre damit beschäftigt und haben mit ihnen verhandelt. Aber am Ende ist es richtig gut geworden.“

„Die sind verdammt verrückt“ – Am Pokertisch mit Nike

Wer steuert den Torjäger?

Haaland statt Brad Pitt? „Das ist ungaublich schön“

Besonders interessant war auch die Offenlegung der Strategie hinter kommerziellen Partnerschaften. So war es beispielsweise das „Team Haaland“, das aktiv auf das Videospiel „Clash of Clans“ zuging – nicht umgekehrt. Erling Haaland wurde daraufhin die erste reale Person, die als Charakter („Barbarian King“) in das Spiel implementiert wurde.

Auch an einer eigenen Stiftung arbeitet der City-Stürmer derzeit. „Er findet es aufregend, sich zu engagieren und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, vor allem für Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie ihm. Und für viele Menschen, die am Anfang ihrer sportlichen Karriere stehen, und nicht zuletzt für die öffentliche Gesundheit, die ihm sehr am Herzen liegt“, erklärte Alf-Inge Haaland.