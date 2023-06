Premier League: Harte Kritik an Haaland-Vater - Politiker kritisieren Umzug

Nun steht der ehemalige Fußballprofi aufgrund eines Umzugs in der Kritik: Er zog von Norwegen nach Andermatt (Schweiz), vermutlich um steuerlichen Änderungen seines Heimatlandes zu entgehen.

Politiker sauer auf Papa Haaland

Die 37-Jährige lieferte Haaland auch gleich eine mögliche Lösung, sich von der Kritik zu befreien: „Er sollte als Dankeschön an die Gemeinschaft mit seinen Steuergeldern einen Beitrag an Norwegen leisten.“

Es sei aus ihrer Sicht „eine Ohrfeige“, dass er jetzt in eine der „schlimmsten Steueroasen der Welt“ ziehe.

Haaland, der als Berater seines Sohnes Erling fungiert, spart durch den Umzug massig Steuern. So müssen laut Blick Einwohner von Zürich „nur“ 0.6 Prozent Steuern auf ihr Vermögen zahlen. In Norwegen ist der Prozentsatz doppelt so hoch.