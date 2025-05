Wechsel-Wirbel um Xhaka! Ein Satz, der Raum für Spekulationen lässt

Granit Xhaka kündigt bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant seine Rückkehr zum FC Basel an. Der Leverkusen-Star heizt damit Spekulationen an.

Granit Xhaka kündigt bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant seine Rückkehr zum FC Basel an. Der Leverkusen-Star heizt damit Spekulationen an.

Plötzlich griff Granit Xhaka zum Mikrofon. Der Mittelfeldstar war am Samstag bei der Verabschiedung seines Bruders beim FC Basel nur einer der Ehrengäste, doch er hatte den 36.000 Fans im ausverkauften St. Jakob-Park auch noch etwas mitzuteilen.

„Wir sind in Basel geboren“, setzte Granit nochmals an - aber seine Worte gingen in „Granit Xhaka“-Sprechchören unter.