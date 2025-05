Erfolgself vor großem Umbruch: Fällt Leverkusen auseinander?

Noch vor einem Jahr herrschte große Euphorie bei Bayer Leverkusen . Erstmals deutscher Meister, noch dazu ungeschlagen. Und obendrein DFB-Pokalsieger. Nun geht in Erfolgstrainer Xabi Alonso der Vater des Erfolgs.

Entsprechend emotional und zugleich wehmütig fiel die Verabschiedung am Sonntag nach dem letzten Heimspiel gegen den BVB aus. Spieler und Trainerteam versammelten sich zu einem letzten Gruppenfoto vor der Fankurve.

Wie viele Protagonisten dieser erfolgreichen Ära der Werkself sich auch zur neuen Saison unter dem Bayer-Kreuz wieder versammeln werden, ist aktuell nur schwer vorherzusagen. Der seit Freitag auch offizielle Abschied Alonsos könnte eine Abwanderungswelle in Gang gesetzt haben. Der Meisterglanz scheint zu verblassen.

Leverkusen will Trainerfrage zeitnah klären

Geschäftsführer Fernando Carro will daher die Trainerfrage zeitnah klären. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir in diesem Monat in der Lage wären, das zu entscheiden und zu verkünden“, sagte Carro im Gespräch mit RTL/ntv.