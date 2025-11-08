Große Aufregung um Lewis Holtby - Trainer rastet aus

Julius Schamburg 08.11.2025 • 20:55 Uhr Lewis Holtby wird nach einem groben Foul vom Platz gestellt. Die Aktion des ehemaligen Bundesliga-Profis kostet seine Mannschaft den Sieg.

Lewis Holtby hat seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen! Der Sommerneuzugang von NAC Breda flog gegen den FC Volendam beim Stand von 1:0 mit glatt Rot vom Platz und hatte damit maßgeblichen Anteil an der 1:2-Pleite.

In der 53. Minute kam es zur Aufregerszene: Der ehemalige Bundesliga-Profi erwischte Gegenspieler Gibson Yah im gegnerischen Sechzehner von hinten mit offener Sohle oberhalb des linken Knöchels. Schiedsrichter Richard Martens zögerte nicht lange und zückte die Rote Karte.

Holtbys Trainer tobt an der Seitenlinie

Auf dem Platz kam es zu Rudelbildungen und auch an der Seitenlinie war die Aufregung groß. Holtbys Trainer Carl Hoefkens tobte, diskutierte lautstark mit dem vierten Offiziellen und pfefferte seine Jacke in Richtung der Trainerbank.

Zum Zeitpunkt des Fouls hatten die Gäste aus Breda nach einem Eigentor von Volendams Nick Elias Verschuren (32.) noch mit 1:0 in Führung gelegen. Nach Holtbys Platzverweis musste Breda allerdings in Unterzahl zu Ende spielen.

Bittere Pleite für Breda

Durch Tore von Henk Veerman (58.) und Robert Mühren (78.) drehte Volendam die Partie noch und landete damit einen dringend benötigten Dreier im Abstiegskampf. In der 90. Minute wurde mit Fredrik Oldrup Jensen noch ein zweiter Breda-Spieler vom Platz gestellt.

Volendam zog durch den Sieg in der Tabelle an Breda vorbei und liegt mit 13 Punkten auf Platz 13. Breda hat zwölf Zähler und belegt Rang 14.

Für Holtby ist Breda bereits der zehnte Klub seiner Profikarriere. Der Routinier absolvierte in seiner Karriere 225 Bundesliga-Spiele sowie 137 Partien in der 2. Bundesliga, 38 in der Premier League und 21 in der Europa League.