Neymar rettet Santos mit letzter Kraft - Operation geplant

SID 07.12.2025 • 23:50 Uhr Der 33-Jährige führt seinen Jugendklub zum Klassenerhalt in Brasilien, spielt dabei trotz Knieproblemen und kündigt anschließend eine OP an.

Brasiliens Fußballstar Neymar hat mit Santos FC den Klassenerhalt geschaft. Am letzten Spieltag der brasilianischen Meisterschaft führte Neymar seinen Jugendklub zum 3:0 (2:0)-Sieg gegen Cruzeiro Belo Horizonte, spielte dabei trotz Meniskus-Problemen im linken Knie die vollen 90 Minuten durch - und kündigte anschließend an, sich einer Operation unterziehen zu müssen.

„Im Moment werde ich mich ausruhen, und danach werden wir diese Knieoperation durchführen“, sagte Neymar. Der 33-Jährige war erst Anfang November nach einer knapp sechswöchigen Oberschenkelverletzung zurückgekehrt, in seiner Karriere wurde er immer wieder durch zum Teil schwere Verletzungen ausgebremst.

Neymar wird im Abstiegskampf zum Helden

Santos hatte bereits Anfang der Woche dank eines Hattrick seines Superstars beim 3:0 gegen EC Juventude einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, am Sonntag beseitigte man schon früh die letzten Zweifel.

Neymar, der in Europa für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain stürmte und im Januar 2025 nach Brasilien zurückgekehrt war, gelang diesmal kein Treffer.

Ancelotti stellt Neymar WM-Teilnahme in Aussicht

Der achtmalige brasilianische Meister Santos, der auf Rang zwölf letztlich vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hatte, verdiene „viel mehr. Er verdient es, immer an der Spitze zu stehen“, sagte Neymar nach dem Spiel voller Erleichterung: „Diese Wochen waren schwierig. Meine Moral war am Boden. Ich danke denen, die mich unterstützt haben, um mir zu helfen, wieder aufzustehen.“