Lineker mit brisantem Tuchel-Vorwurf!

SPORT1 31.03.2026 • 11:22 Uhr Trent Alexander-Arnold ist nicht für die englische Nationalmannschaft nominiert. Gary Lineker findet sehr klare Worte zur Entscheidung von Thomas Tuchel.

Die englische Fußballlegende Gary Lineker hat eine umstrittene Entscheidung von Thomas Tuchel scharf kritisiert. Der Ex-Profi hinterfragte die ausgebliebene Nominierung von Trent Alexander-Arnold für die englische Nationalmannschaft – und stellte eine brisante These auf.

Nationaltrainer Tuchel hatte auf den Star von Real Madrid verzichtet, obwohl auf dessen Position nach der Bekanntgabe des ursprünglichen Kaders für die aktuelle Länderspielphase sogar noch ein Spieler ausgefallen war.

Tuchel habe ein „persönliches Problem“ mit Trent Alexander-Arnold, vermutete Lineker nun im Podcast „The Rest is Football“.

„Bei allem Respekt“: Lineker wird deutlich

„Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür. Ich verstehe nicht, wie er nicht in diesem Kader sein kann, denn er verbessert doch sicher deine Chancen, selbst wenn er nur von der Bank kommt“, sagte Lineker.

Die Debatte war jüngst erneut angeheizt worden, nachdem Tuchel Ben White für den verletzten Jarell Quansah nachnominiert hatte.

Lineker kann dies überhaupt nicht nachvollziehen: „Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er, ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß.“ Lineker stufte dies als geradezu beleidigend für Alexander-Arnold ein.

Lineker: „Es ergibt absolut keinen Sinn“

„Ihr wisst, dass ich natürlich ein großer Bewunderer von Trent bin“, begründete Lineker seine Sichtweise weiter: „Ich vermute also, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Ich rate nur, was das sein könnte – ob es seine Einstellung ist oder ob er defensiv nicht brillant ist. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn.“

Der 27-jährige Alexander-Arnold spielte zuletzt im vergangenen Sommer für die Three Lions. Bis heute absolvierte er damals unter Tuchel, der vor 15 Monaten das Traineramt übernahm, seinen einzigen Einsatz im Nationaltrikot.

Im Herbst war der Außenverteidiger immer wieder verletzt. Jetzt hat Tuchel auf die Nominierung des Real-Stars im XXL-Kader verzichtet.

Alexander-Arnold: Tuchel muss sich erklären

In den Pressekonferenzen musste sich der deutsche Trainer für die Nicht-Nominierung erklären: „Ich denke, es war eine sehr schwere Entscheidung, die wir getroffen haben. Kein Zweifel an seinem Talent, kein Zweifel an seiner Karriere und daran, was er den Teams geben kann.“ Weiter führte Tuchel aus, dass er das Spielmodell der englischen Mannschaft im vergangenen Herbst verändert habe und die nominierten Spieler besser zu diesem neuen System passen würden.