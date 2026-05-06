Ex-Weltmeister wütet heftig: "Ich schäme mich, er ist ein erbärmlicher Typ"

Jakob Lüers 06.05.2026 • 13:42 Uhr Bei Olympique Marseille erlebte Mason Greenwood seine sportliche Renaissance – doch unumstritten ist der Engländer im Klub nicht. Der ehemalige OM-Profi Christophe Dugarry ätzt gegen den Stürmer und fordert ihn auf, den Verein zu verlassen.

Mason Greenwood steht bei Olympique Marseille aufgrund seiner jüngsten schwachen Auftritte in der Kritik. Der frühere französische Nationalspieler und Ex-Ligue-1-Profi Christophe Dugarry hat nun kein gutes Haar an Greenwood gelassen – und dabei ziemlich drastische Worte gewählt.

„Ich schäme mich für ihn, er ist ein erbärmlicher Typ“, ätzte der Weltmeister von 1998 im RMC-Podcast „Rothen s’enflamme“. „Niemand wird um dich weinen“, fuhr Dugarry fort und legte dem Engländer einen Abschied aus der Hafenstadt nahe.

Greenwood? „Er hat einen großen Fehler gemacht“

Schuldig gesprochen wurde Greenwood nie, dennoch galt seine Verpflichtung unter OM-Fans als höchst kontrovers, unter anderem der Bürgermeister von Marseille wollte einen Transfer verhindern.

„Er hat einen großen Fehler gemacht, bevor OM ihn verpflichtet hat“, befand auch Dugarry. „Er hatte eine ziemlich komplizierte Karriere mit dem, was ihm passiert ist. Er hätte nie wieder Fußball spielen können.“

Dugarry ätzt gegen Skandal-Profi: „Verschwinde!“

Nachdem sich Greenwood zu Saisonbeginn in einer phänomenalen Form befunden und OM im Rennen um die Champions League gehalten hatte, brachen die Leistungen des 24-Jährigen zuletzt ein: Sein letztes Ligator erzielte er Anfang März, in der Tabelle ist Marseille auf Rang sieben abgestürzt und bangt ums internationale Geschäft. Trotzdem kommt Greenwood in der aktuellen Spielzeit in 30 Partien auf 15 Tore und vier Vorlagen.

Sein Vertrag bei OM läuft noch bis 2029 – doch wenn es nach Dugarry ginge, dürfte das Kapitel schon deutlich früher enden: „Du bist ein Versager, verschwinde!“, schmetterte er dem Engländer entgegen.