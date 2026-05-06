Ex-Weltmeister wütet heftig: "Ich schäme mich, er ist ein erbärmlicher Typ"

Mason Greenwood steht bei Olympique Marseille aufgrund seiner jüngsten schwachen Auftritte in der Kritik. Der frühere französische Nationalspieler und Ex-Ligue-1-Profi Christophe Dugarry hat nun kein gutes Haar an Greenwood gelassen – und dabei ziemlich drastische Worte gewählt.
Weltmeister ätzt gegen Greenwood
„Ich schäme mich für ihn, er ist ein erbärmlicher Typ“, ätzte der Weltmeister von 1998 im RMC-Podcast „Rothen s’enflamme“. „Niemand wird um dich weinen“, fuhr Dugarry fort und legte dem Engländer einen Abschied aus der Hafenstadt nahe.
Greenwood? „Er hat einen großen Fehler gemacht“
Bei Marseille hatte sich Greenwood wieder auf der europäischen Bühne rehabilitiert, nachdem er aufgrund von Vergewaltigungs-Vorwürfen seiner Freundin Harriet Robson, mit der er inzwischen zwei Kinder hat, bei Manchester United suspendiert worden war und zwei Jahre lang kein Spiel mehr bestritten hatte.
Schuldig gesprochen wurde Greenwood nie, dennoch galt seine Verpflichtung unter OM-Fans als höchst kontrovers, unter anderem der Bürgermeister von Marseille wollte einen Transfer verhindern.
„Er hat einen großen Fehler gemacht, bevor OM ihn verpflichtet hat“, befand auch Dugarry. „Er hatte eine ziemlich komplizierte Karriere mit dem, was ihm passiert ist. Er hätte nie wieder Fußball spielen können.“
Dugarry ätzt gegen Skandal-Profi: „Verschwinde!“
Nachdem sich Greenwood zu Saisonbeginn in einer phänomenalen Form befunden und OM im Rennen um die Champions League gehalten hatte, brachen die Leistungen des 24-Jährigen zuletzt ein: Sein letztes Ligator erzielte er Anfang März, in der Tabelle ist Marseille auf Rang sieben abgestürzt und bangt ums internationale Geschäft. Trotzdem kommt Greenwood in der aktuellen Spielzeit in 30 Partien auf 15 Tore und vier Vorlagen.
Sein Vertrag bei OM läuft noch bis 2029 – doch wenn es nach Dugarry ginge, dürfte das Kapitel schon deutlich früher enden: „Du bist ein Versager, verschwinde!“, schmetterte er dem Engländer entgegen.
Vor allem Greenwoods Auftritt bei der jüngsten 0:3-Pleite gegen Nantes schockierte Dugarry: „Es ist beschämend, was er gegen Nantes getan hat! Ich habe ihn gehen sehen, es gibt Szenen, in denen ich ihn nur beobachtet habe und der Typ nur so tut. Es ist ihm völlig egal.“
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