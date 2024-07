Transfermarkt: Dieser Transfer spaltet eine Stadt

Der Wechsel von Mason Greenwood von Manchester United zu Olympique Marseille sorgt in Frankreich für viel Wirbel . Der Stürmer hat zwar eine überragende Saison in La Liga hinter sich, weist allerdings auch eine brisante Vorgeschichte auf.

Ende Januar 2022 wurde Greenwood verhaftet. Der Vorwurf an das United-Eigengewächs: versuchte Vergewaltigung, vorsätzliche Körperverletzung und Nötigung.

Verfahren gegen Greenwood wurde 2023 eingestellt

Seine Freundin Harriet Robson hatte Fotos und Tonaufnahmen auf Instagram geteilt, auf denen blaue Flecken und blutende Verletzungen erkennbar waren. Auf den Tonaufnahmen ist zudem zu hören, wie Greenwood sie offenbar zu sexuellen Handlungen zwingen will. Die Postings wurden kurze Zeit später wieder gelöscht.

Ein Jahr später, im Februar 2023, wurde das Verfahren gegen den Rechtsaußen aufgrund des Rückzugs wichtiger Zeugen und des Auftauchens von neuem Beweismaterial eingestellt. Im Sommer des vergangenen Jahres gaben die Red Devils, die Greenwood nach seiner Verhaftung suspendierten, bekannt, dass der Engländer keine Zukunft mehr in Manchester hat.

Greenwood spielte eine starke Saison in La Liga

Es folgte eine Leihe zum FC Getafe, wo das englische Sturmtalent zurück zu alter Stärke fand. Der beidfüßige und variabel einsetzbare Offensivspieler kam in der abgelaufenen Saison auf zehn Tore und sechs Vorlagen in 36 Pflichtspielen.

Im Juli mehrten sich die Gerüchte, dass Marseille an einer Verpflichtung Greenwood interessiert ist. Die Folge waren heftige Proteste - nicht nur bei den Fans.

In einem Interview mit RMC machte der 46-Jährige deutlich, was er von dem englischen Profi halte: „Greenwoods Verhalten ist unaussprechlich, inakzeptabel. Seine Frau zu schlagen ... Ich habe Bilder gesehen, die mich zutiefst schockiert haben. Seine Frau auf diese Weise zu massakrieren, ist eines Mannes unwürdig und er darf keinen Platz in dieser Mannschaft haben.“