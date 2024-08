Skandal-Profi glänzt - gegen die Wut einer ganzen Stadt!

Der 22 Jahre alte Stürmer, der nach einer turbulenten Zeit bei Manchester United und einer Leihe nach Getafe im Sommer nach Marseille gewechselt war, stand am Samstagabend beim 5:1-Sieg gegen Stade Brest direkt im Rampenlicht und erzielte zwei Treffer.

Proteststurm wegen Greenwood-Transfer zu Olympique

Greenwood bei Debüt ausgepfiffen

Am ersten Spieltag der Ligue 1 präsentierte sich Greenwood auf dem Platz sehr aggressiv und willensstark. Bereits in der dritten Minute des Spiels gegen Brest brachte er sein neues Team in Führung.