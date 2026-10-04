Unter außergewöhnlichen Umständen gewinnt Vizeweltmeister Argentinien gegen Burkina Faso. Der Gegner trifft allerdings erst fünf Stunden vor Anpfiff in Buenos Aires ein.

Vier Tage vor dem Abschiedsspiel von Lionel Messi hat die argentinische Fußball-Nationalmannschaft unter außergewöhnlichen Umständen ein Schützenfest gefeiert. Gegen Burkina Faso, das erst fünf Stunden vor dem Anpfiff in Buenos Aires eintraf, gewann der Vizeweltmeister 7:0 (5:0).

Die Treffer erzielten Lautaro Martínez (4.), Gianluca Prestianni (12.), Nico Paz (35.), Julián Álvarez (36.), Franco Mastantuono (57.) und Guiliano Simeone (90.+3) , dazu kam ein Eigentor von Moumoune Diallo (8.).

Julián Álvarez war unter den Torschützen Julián Álvarez war unter den Torschützen © IMAGO/ISI Photos

Burkina Faso durch Reisechaos geschwächt

Erkennbar beeinträchtigt wurde das Spiel durch die Probleme der Afrikaner bei der Anreise. Die Mannschaft aus Burkina Faso, Nummer 62 der FIFA-Weltrangliste, erreichte Argentinien erst mit erheblicher Verspätung, nachdem ihr geplanter Charterflug aus Marokko wegen technischer Probleme hatte abgesagt werden müssen.

Zahlreiche Stammspieler verzichteten danach auf die Weiterreise nach Buenos Aires, zum Einsatz kamen dort vorwiegend junge Spieler.

Argentiniens Trainer Scaloni zieht den Hut vor Burkina Faso

Trotz der schwierigen Umstände lobte Argentiniens Trainer Lionel Scaloni die Gäste dafür, dass sie das Spiel überhaupt möglich gemacht hatten. „Ich möchte denjenigen aus Burkina Faso aufrichtig danken, die gekommen sind“, sagte er. „Sie ehren den Fußball, und wir haben versucht, dieses Spiel so zu bestreiten, als wäre es ein Finale. Denn nur so wird diesen Spielern der Respekt entgegengebracht, den sie verdienen.“

Messi, der am Freitag in Buenos Aires eintraf und gegen Burkina Faso nicht zum Einsatz kam, wird am Dienstag gegen die Mannschaft aus Benin sein 208. und letztes Länderspiel für Argentinien bestreiten. „Es wird für alle ein unvergesslicher Tag werden. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein“, sagte Scaloni.