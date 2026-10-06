Messi vor Abschiedsspiel: „Ich gehe in Frieden“

Der 39-Jährige läuft in der Nacht zu Mittwoch letztmals im Trikot der Albiceleste auf.

Superstar Lionel Messi (39) hat sich vor seinem Abschiedsspiel für die argentinische Fußball-Nationalmannschaft mit einem emotionalen Statement an seine Fans gewandt. „Der Moment ist gekommen. Ich gehe in Frieden, ich habe alles gegeben. Dieses Trikot war mein Traum, mein Stolz und mein Leben“, sagte Messi in einem Video, das von Adidas Football in den Sozialen Medien veröffentlicht wurde. Messi bestreitet in der Nacht auf Mittwoch (1.00 Uhr MESZ) in Buenos Aires gegen den Benin sein 208. und letztes Länderspiel für Argentinien.

Messi geht als Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze seines Landes, seit seinem Debüt 2005 erzielte er 125 Tore im Nationaltrikot. Mit der Albiceleste wurde er 2022 in Katar Weltmeister und gewann zweimal (2021, 2024) die Copa America. In diesem Jahr verlor er mit Argentinien das WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.).

Er bedankte sich bei den Fans für die unerschütterliche Unterstützung, die er während seiner gesamten Karriere erfahren hatte: „Danke, dass ihr mich so sehr geliebt habt. Ich werde euch immer in meinem Herzen tragen.“