Nick Woltemade hat Newcastle United Richtung Juventus Turin verlassen. Nun äußert sich Trainer Matthias Jaissle zu den Hintergründen der Leihe.

Nach einer enttäuschenden Saison bei Newcastle United sucht Nick Woltemade nun sein Glück in der Serie A bei Juventus Turin. In einem Interview mit dem kicker hat sich Newcastle-Trainer Matthias Jaissle zu den Hintergründen der Leihe geäußert – und dem deutschen Angreifer trotz Formtief den Rücken gestärkt.

Im Interview mit dem kicker hob Jaissle „einen sehr offenen Austausch mit Nick“ hervor und nannte den deutschen Angreifer „einen klasse Fußballer“, der sehr viele unterschiedliche Qualitäten mitbringe. Dass es im Fall von Woltemade trotzdem zu einer Leihe kam, lag laut Jaissle vor allem an zwei Problempunkten: Spielzeit und Spielweise.

Nick Woltemade verließ Newcastle United für eine Leihe bei Juventus Turin Nick Woltemade verließ Newcastle United für eine Leihe bei Juventus Turin © IMAGO/Sports Press Photo

„Nichtsdestotrotz hat er sich für eine Leihe entschieden, um Spielzeit zu bekommen, die er sich erhofft“, erklärte Jaissle den Wechsel. Zuvor hätten sie dem 24-Jährigen klar kommuniziert, wie sein aktueller Stand im Team sei.

„Auch angesichts unserer Art Fußball mit hohem Pressing“, erläuterte der Newcastle-Trainer, „da waren zu dem Zeitpunkt einfach ein, zwei andere einen Tick voraus“.

Gleiches Problem auch beim DFB?

Im DFB-Team steht Woltemade vor einer ähnlichen Herausforderung. Die Stärken des 24-Jährige sind eine gute Ballverarbeitung und cleveres Einschalten ins Kombinationsspiel. Doch auch unter Jürgen Klopp musste sich der 24-Jährige in ein System einfügen, welches von intensivem Pressing geprägt ist und folglich weitere Qualitäten voraussetzt.

In der Startelf stand Woltemade nur in der Partie gegen Serbien (2:0). Gegen Griechenland (0:0) musste der 24-Jährige vorerst das Nachsehen haben und das Spiel von der Bank aus verfolgen. In der zweiten Hälfte wurde er dann aber eingewechselt. Ein Torerfolg blieb für den deutschen Angreifer jedoch aus – gegen Serbien vergab er eine Riesen-Chance.

DEINE MEINUNG

Wie auch bei Newcastle stellt sich in der deutschen Nationalmannschaft die Frage, wie gut Woltemade in ein System mit hohem Pressing passt – spätestens nach der Länderspielpause waren die Rufe nach einem klassischen Mittelstürmer zumindest lauter geworden.

Trotz der Leihe zu Juventus Turin kündigte Newcastle-Trainer Jaissle an, die Entwicklung des 24-Jährigen weiter zu verfolgen. „Ich schätze ihn sehr – und er bleibt natürlich ein Spieler von uns, weil er ja ’nur‘ ausgeliehen ist“.