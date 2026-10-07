Vor drei Jahren hatte er die Fußballschuhe an den Nagel gehängt - jetzt kehrt er doch nochmal auf die Fußballbühne zurück. David Silva wird künftig für Supreme Sha Tin spielen.

Mit dieser Rückkehr hätte wohl niemand gerechnet: Nach drei Jahren Fußball-Pause kehrt David Silva auf den Fußballplatz zurück. Die spanische Fußball-Größe wird in Zukunft in der Hong-Kong-Premier-League spielen und das Trikot von Supreme Sha Tin tragen.

In einem offiziellen Statement auf Instagram schrieb der Verein: „Wir geben offiziell bekannt, dass der legendäre spanische Mittelfeldspieler David Silva offiziell zu Supreme Sha Tin gewechselt ist!“

Silva selbst freut sich sehr auf sein Comeback. „Ich freue mich sehr darauf, nach Hongkong zu kommen, die Kultur, die Menschen und das Essen in Sha Tin zu genießen – und natürlich auch den Fußball in Hongkong“, sagte der 40-Jährige in einer Video-Botschaft.

David Silva soll für neuen Aufschwung sorgen

Nach Informationen der South China Morning Post könnte das Debüt Silvas unmittelbar bevorstehen. Bereits am 18. Oktober könnte er das erste Mal für seinen neuen Klub auflaufen.

Im Sommer 2023 hatte Silva wegen einer schweren Knieverletzung seine Karriere beendet. Zuvor hatte er sich bei Manchester City zu einer prägenden Vereinsfigur entwickelt. Seine Bilanz: 77 Tore und 136 Assists in insgesamt 436 Pflichtspielen für die Citizens.

Zu seinen größten Erfolgen auf Klubebene gehören der Gewinn der englischen Meisterschaft und des FA Cups. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er 2010 Weltmeister, 2008 und 2012 gewann er die Europameisterschaft.