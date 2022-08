Coppa Italia: Sassuolo-Star Domenico Berardi geht auf Fan los

Das Team der Serie A schied am Montagabend überraschend mit einer 2:3 Niederlage gegen den in die Serie B aufgestiegenen Modena FC aus dem italienischen Pokalwettbewerb aus. Der von Berardi verwandelte Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit reichte nicht.