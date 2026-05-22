Dante vor turbulenten Karriere-Endspurt: Triumph oder Tragödie?

Dominik Hager 22.05.2026 • 14:21 Uhr Der frühere Bayern-Star Dante befindet auf der Zielgeraden seiner Karriere. Aufgrund einer irren Konstellation ist jedoch offen, ob die Laufbahn des Nizza-Kapitäns mit einem großen Hurra oder mit bitteren Tränen endet.

Einen ruhigen und entspannten Karriere-Ausklang wird Ex-Bayern-Star Dante gewiss nicht erleben. Während andere im Alter von 42 Jahre schon längst ihre Fußballer-Rente genießen, ist der Brasilianer auf den letzten Metern seiner Laufbahn nochmal so richtig gefordert.

Für den Kapitän des OGC Nizza stehen noch drei Partien auf dem Programm, die von elementarer Bedeutung für die Zukunft des Vereins sind. Zunächst wartet auf die Südfranzosen am 22. Mai das Finale im französischen Pokal (im LIVETICKER), bei dem das Team gegen Lens die Chance hat, die ansonsten verkorkste Saison doch noch zu retten. Immerhin ginge der Titelgewinn im Coupe de France mit der Qualifikation für die Europa League einher.

Kurioses Szenario droht Dante und Co.

Unabhängig vom Ausgang droht nur eine Woche später das böse Erwachen. Nizza hat die Ligue 1 lediglich auf Platz 16 abgeschlossen und muss folgerichtig in die Relegation. In dieser treffen Dante und Co. am 26. und am 29. Mai auf den Traditionsklub AS Saint-Étienne.

Noch ist also völlig unklar, ob Dante seine Karriere mit zwei rauschenden Siegesfeiern, zwei ganz bitteren Momenten oder einem Wechselbad der Gefühle abschließt. Ein kurioses Szenario droht Dante & Co. Theoretisch könnte Nizza nächstes Jahr international und in der zweiten Liga spielen.

Der Abwehr-Routinier könnte dabei selbst mehrmals im Mittelpunkt stehen. Zwar hat Dante in der Ligue 1 nur zwölf Saisonspiele bestritten, jedoch ist das auf mehrere Verletzungen zurückzuführen. Am 34. Spieltag kehrte Dante in die Startelf zurück, nachdem er zuvor eine Wadenverletzung überstehen musste.

Ein Abstieg für Nizza würde einer Sensation gleichen. Die Südfranzosen konnten sich in den letzten zehn Spielzeiten stets in der oberen Tabellenhälfte platzieren und landeten nach Rang vier in der Vorsaison in der Champions-League-Qualifikation. Zwar scheiterte das Team hier an Benfica Lissabon, jedoch war ein solcher Absturz nicht vorherzusehen.

Nun liegt es auch an Dante, den bitteren Gang in die Ligue 2 zu verhindern.

Dante wohl vor Rückkehr zum FC Bayern

Viel Zeit zur Erholung bleibt dem Abwehr-Dauerbrenner wohl nicht. Dante wird unter anderem laut Informationen von SPORT1 beim FC Bayern als Trainer der U23 anheuern und damit Holger Seitz ersetzen. Die Münchner haben dies noch nicht offiziell vermeldet, jedoch ist nicht davon auszugehen, dass der Deal scheitert.