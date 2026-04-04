FA Cup: Pokal-Märchen jäh beendet - Chelsea zu stark

David Funk 04.04.2026 • 20:28 Uhr An der Stamford Bridge beendet der FC Chelsea das FA-Cup-Märchen von Port Vale. Den Blues reicht ein lockerer Aufgalopp gegen den Drittligisten.

Der FC Chelsea hat die Pflichtaufgabe Port Vale im FA-Cup-Viertelfinale souverän gelöst. Das Team von Trainer Liam Rosenior setzte sich mit 7:0 (3:0) gegen das Drittligaschlusslicht durch und buchte damit das Ticket für die Halbfinalspiele in Wembley.

Der unterlegene Außenseiter hatte sich im Achtelfinale zuvor sensationell gegen den AFC Sunderland durchgesetzt. Seit 1954 war es das erste Mal, dass ein Tabellenletzter der 3. Liga das Viertelfinale des FA Cups erreichte. An der Stamford Bridge endete das Pokalmärchen aber nun abrupt.

Der turmhohe Favorit aus London sorgte bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen für klare Verhältnisse: Jorrel Hato brachte die Blues nach zwei Minuten in Führung. Auch in der Folge ließen die Gastgeber keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen, ein Chancenfestival brannten die Londoner aber auch nicht ab.

Chelsea lässt Drittligist keine Chance

Joao Pedro (25.) und Cole Palmer (42.) stellten dennoch vor dem Seitenwechsel die Weichen auf Sieg und bauten die Führung aus. Auch nach Wiederbeginn änderte sich an der Spielstatik nicht viel. Die Blues verfügten über viel Ballbesitz und ließen den Drittligisten laufen. Offensiv traten die Gäste kaum in Erscheinung.