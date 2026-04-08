Liverpool? Gerrard schlägt Alarm: "War wirklich besorgniserregend"

SPORT1 08.04.2026 • 16:50 Uhr Nach dem FA‑Cup-Aus bei Manchester City wächst bei Liverpool der Druck. Klub-Legende Steven Gerrard spricht offen über seine Sorgen um Arne Slot, lobt den Trainer aber ausdrücklich – und nennt die kommenden Spiele als entscheidend für die weitere Entwicklung.

Die Zukunft von Trainer Arne Slot beim FC Liverpool ist nach den jüngsten sportlichen Rückschlägen erneut in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Klub-Ikone Steven Gerrard hat sich bei talkSPORT zur aktuellen Lage der Reds geäußert und dabei offen eingeräumt, dass ihn die Entwicklung rund um den Cheftrainer beunruhigt.

Grund war das 0:4 im FA-Cup-Viertelfinale bei Manchester City. Gerrard kritisierte dabei vor allem das Auftreten der Mannschaft. „Es war wirklich besorgniserregend, wie Liverpool auseinandergefallen ist“, erklärte der frühere Kapitän.

FC Liverpool: Legende schlägt Alarm

Noch alarmierender seien aus seiner Sicht die Reaktionen nach der Partie gewesen: „Zu sagen, dass keine Gegenwehr da war und man das Spiel hergeschenkt hat – das darf bei Liverpool weder auf dem Platz passieren noch außerhalb so ausgesprochen werden.“

Trotz der Kritik stellte Gerrard klar, dass er sich keine Trennung von Slot wünsche. „Ich möchte nicht, dass das passiert – ich bin ein großer Fan von Arne Slot“, betonte er. Der Niederländer habe sich enormes Vertrauen erarbeitet: „Ich war von seiner ersten Saison absolut beeindruckt. Er ist ein guter Mensch und ein sehr, sehr guter Trainer.“

Gerrard: Liverpool steht vor wegweisenden Wochen

Entscheidend seien nun die kommenden Spiele, nicht nur in der Champions League gegen Paris Saint‑Germain (Hinspiel Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Gerrard hob besonders das bevorstehende Premier-League-Spiel gegen Fulham hervor. „Ich glaube, dieses Spiel ist genauso wichtig wie die beiden Partien gegen PSG“, sagte er mit Blick auf den Kampf um die internationalen Plätze.

Sollte der Rückstand auf die direkte Konkurrenz größer werden, sei das kritisch: „Wenn die Verantwortlichen sehen, dass der Abstand zu Aston Villa oder Manchester United größer wird oder sich weiter verschlechtert, mache ich mir Sorgen um die Position des Trainers.“

So kann Slot die Wende schaffen

Gerrard zeigte aber auch auf, wie Liverpool die Situation stabilisieren kann. Gelinge es Slot, in der Liga wieder Druck aufzubauen und zugleich international im Rennen zu bleiben, könne sich die Lage schnell entspannen.

„Wenn er mehr Druck auf United und Villa ausübt und gegen PSG bis in die nächste Woche im Spiel bleibt, wird innerhalb von fünf oder sechs Tagen alles in einer deutlich besseren Situation sein“, so Gerrard. Für den gegenteiligen Fall ergänzte er nüchtern: „Wenn es noch schlimmer wird, wäre ich wirklich besorgt um den Trainer.“