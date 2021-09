Real Madrid: Vinicius Junior und Eduardo Camavinga machen Hoffnung

Gegen Vigo war Vinicius von der Abwehr nie in den Griff zu bekommen. Er erzielte das 3:2 selbst und holte kurz vor Schluss einen Elfmeter heraus. Fans und Presse gerieten ins Schwärmen. „Wenn Vinicius so spielt, brauchen wir auch keinen Mbappé“, sagte ein Fan vor dem Stadion zur as.