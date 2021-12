Marc-André ter Stegen: 300. Spiel für FC Barcelona - und 300. Gegentor

„Ter Stegen: 300 Partien und 300 Gegentore“, titelte die spanische Zeitung Sport. Gegen Sevilla musste ter Stegen bereits zum 19. Mal in der laufenden LaLiga-Saison hinter sich greifen, dazu kommen neun Gegentreffer in der Champions League. Eine weiße Weste wahrte er zuletzt am 23.11. beim 0:0 gegen Benfica.