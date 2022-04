La Liga: Real-Gala gegen Espanyol! Madrid zum 35. Mal spanischer Meister

Die Königlichen hatten den 13. überhaupt keine Probleme. Und das, obwohl Real-Trainer Carlo Ancelotti zahlreiche Stars für das Halbfinalrückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Manchester City schonte. So saßen unter anderem Toni Kroos und Karim Benzema zunächst auf der Bank, David Alaba fehlte komplett.