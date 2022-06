La Liga: Antonio Rüdiger erklärt Entscheidung für Wechsel zu Real Madrid

„Jeder weiß, was Ancelotti in der Welt des Fußballs ist. Er ist ein Spitzentrainer und hat dies mit dem Gewinn von La Liga und der Champions League erneut bewiesen. Ich brauche nicht viel über ihn zu sagen, ich kann nur sagen, dass es eine große Ehre für mich ist, dass ein Trainer wie Ancelotti mich haben will. Ich habe ihn schon als Kind im Fernsehen gesehen. Es ist eine Ehre“, so der deutsche Nationalspieler.