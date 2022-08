"Das hier ist nicht die Bundesliga": Spanische Presse bewertet Lewandowski-Debüt für Barca

„Der Pole hat in seinem ersten Spiel einiges gelernt. Der ganze Spielfluss und die enorme Durchschlagskraft aus den Testspielen waren verschwunden, als es ernst wurde“, urteilte die spanische Sport-Zeitung Marca über die Leistung von Lewandowski. „In einer guten Phase des Spiels, insbesondere in der ersten Halbzeit, war er isoliert und gezwungen, zu oft in die eigene Hälfte zu gehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)