Piqué hört auf: "Eine unerwartete Bombe" - Reaktionen und Pressestimmen

Carles Puyol, sein ehemaliger Mitspieler bei Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft, meldete sich über Twitter: „Vielen Dank für alles, Geri. Ich stehe unter Schock. Nur wenige haben das Barça-Trikot so verteidigt, wie du es getan hast. Ich werde immer sagen können, dass ich an deine Seite gespielt habe, ein Privileg. Ich liebe dich, mein Freund.“