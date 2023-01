Real Madrid: Legende Raúl 100 Tage ungeschlagen! Ist er bereit für Größeres?

Am vorangegangenen Spieltag gewann das jüngste Team der 3. Liga (19,5 Jahre im Schnitt) in Fuenlabrada in der 80. Minute mit 2:1. In Majadahonda kurz zuvor mit zwei Toren in der 76. und 78. Minute. In Mérida rettete Iker Bravo in der 89. Minute einen Punkt. Gegen Pontevedra traf Arribas gar erst in der 98. Minute zum 1:0-Sieg