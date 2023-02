Kroos spricht über Karriereende: "Gibt eine Tendenz"

Toni Kroos hat sich zu seiner fußballerischen Zukunft geäußert. Der Vertrag des 33-Jährigen bei Real Madrid läuft im Sommer aus. In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix aufnimmt, nahm der fünfmalige Champions-League-Sieger nun Stellung zur Thematik.

Es gebe keine finale Entscheidung, erklärte Kroos, betonte aber auch: „Es gibt eine Tendenz." Er könne verstehen, dass Real eine gewisse Planungssicherheit brauche, schließlich sei der Sommer nicht mehr weit weg. „Wenn es eine Entscheidung gibt, ist der Weg relativ klar: sie geht zum Verein und dann in Absprache gemeinsam nach draußen. Bei so einer Entscheidung gehört sich das", machte der Mittelfeldspieler klar.

Kroos bestätigt Karriereende bei Real

Ein Wechsel kommt für Kroos nicht infrage, wie er einmal mehr betonte: „Ich werde meine Karriere hier beenden, nur weiß ich noch nicht genau, wann.“ Das wisse der Verein, deshalb ließe dieser ihn auch in Ruhe. „Sie haben das Wort und wissen, dass das Wort zählt. Deswegen bauen sie überhaupt keinen Druck auf.“

Allzu lang will sich der Routinier nicht mehr Zeit lassen bei der Entscheidung. „Ich denke, dass es relativ zeitig der Fall sein wird.“ Die Entscheidung liege dabei bei ihm alleine. „Die einzige, die sowas verhindern könnte, wäre meine Frau. Und die sagt: ‚Mach was du möchtest, nur nicht wieder Nationalmannschaft‘“, erklärte er lachend.

Ein Karriereende bei Real ist für den ehemaligen Nationalspieler der logische Schritt. „Die Karriere hat es auch verdient, an dem Punkt aufzuhören, an dem es nicht mehr hoch geht. Und an diesem Punkt sind wir."